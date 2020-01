Ahora, un acervo de más de 700.000 documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), y compartidos con The New York Times, muestra la manera en que una red global de consultores, abogados, banqueros y contadores le ayudaron a amasar esa fortuna y depositarla en el extranjero. Algunas de las principales empresas de servicios profesionales del mundo —que incluyen a Boston Consulting Group, McKinsey & Co. y PwC— facilitaron su propósito de aprovecharse de la riqueza del país al prestarle su legitimidad.