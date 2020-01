“La represión que estoy viendo contra parte de mi pueblo no es lo que quiero para ellos”, dijo durante una conferencia de prensa sostenida el lunes en Madrid, en la que compartió micrófonos con miembros de una organización que representa los intereses de algunos prisioneros políticos, además de miembros del Parlamento Europeo. “Tengo mucho miedo sobre el futuro. Todos los días los cubanos enfrentan más miedo. No quiero ver sangre en las calles de Cuba; no quiero estos encarcelamientos”.