Puedes usar otros granos en lugar del farro. A mí me encanta su sustanciosa textura masticable y su sabor muy similar al pan, pero si no lo tienes a la mano, no es necesario que corras al supermercado gurmé más cercano para conseguirlo. Solo exclúyelo si deseas una sopa más ligera. También puedes sustituirlo con dos tazas de arroz cocido, ya sea blanco o integral. Otro gran ingrediente para remplazarlo es el arroz salvaje si de casualidad lo tienes en tu alacena o te sobró un poco del pilaf que preparaste para la cena de Acción de Gracias.