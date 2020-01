De hecho, esta respuesta se esperaba desde hace tiempo. Sé por experiencia propia, como ex alto funcionario de la Casa Blanca y el Departamento de Defensa, que Estados Unidos tuvo varias oportunidades para asesinar a Soleimani, pero cada una de las veces decidió no hacerlo. Esta limitación no hizo que el mundo fuera más seguro. Tan solo le dio más tiempo a Soleimani para construir su imperio y, además, intensificó su mística de hombre con la capacidad casi sobrehumana de evadir la detección.