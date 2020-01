Come pollo. Se ha dicho mucho sobre los beneficios que tiene para el clima volverse vegano. Si cambiamos a una dieta vegana, podríamos reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono entre 0,3 y 1,6 toneladas métricas por persona al año. Yo he realizado este cambio, pero dudo que pueda persuadir a una gran parte del país para que elija proteínas de guisantes en vez de un estofado, aunque vengan empaquetadas como carne Beyond Meat o de Impossible Foods. Para los reacios a las legumbres, el pollo tiene un impacto relativamente bajo. De acuerdo con un estudio que publicó la organización sin fines de lucro Environmental Working Group, la carne de res puede costar más de 27 kilogramos de dióxido de carbono por kilogramo de carne ingerida (muchísimo más si comparas los alimentos con base en el contenido proteínico por unidad de peso). No obstante, un kilo de pollo le cuesta unos 6,9 kilogramos de dióxido de carbono al planeta. Es cierto, no es tofu (2,0) ni son lentejas (0,9), pero la mayoría de los machos estadounidenses saben cómo cocinarlo.