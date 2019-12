Sin embargo, era mi responsabilidad pensar qué hacer, no la de mi hija. Ella ya había hecho todo lo que había podido para cambiar su vida, encontrando esperanza y determinación en nuestra desventura. Como escribió en el ensayo de su solicitud de ingreso a la universidad: “Ver a mi madre luchar y esperar a que mi padre saliera de la cárcel, solo para luego verlo regresar, fue doloroso pero también inspirador; inspirador en el sentido de que me dio un motivo para luchar por una vida mejor, una razón para seguir intentándolo y un motivo para que me importara hacerlo”.