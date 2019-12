La enfermedad de mi madre me cambió, me enseñó a ser más paciente y compasivo. Eso me sirvió mientras ayudaba a Zoe en su camino hacia el final. Comprendí que su incontinencia no era deliberada y tenía “protectores para cachorros” colocados estratégicamente por toda la casa. Guardaba una botella de dos litros de “destructor de orina de fuerza profesional” para limpiar cuando hacía una gracia. Ya no se pronunciaba el “perro malo”, no había regaños, pero tampoco dormía toda la noche y por lo general estaba cansado y malhumorado.