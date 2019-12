Elsys Silgado, de 21 años, durante una revisión médica realizada por una organización sin fines de lucro en una iglesia. Elsys sobrevive vendiendo dulces en un puesto, pero no siempre puede darles de comer a sus dos hijos. Si no fuera por este grupo de ayuda y por la comida gratis que proporciona, tal vez no podría salir adelante. El grupo de ayuda también tiene problemas porque dice que el gobierno no le permite aceptar donativos del extranjero.