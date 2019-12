El presidente George W. Bush enfrentó esfuerzos provenientes de demócratas que no pertenecían a ninguna comisión para impugnarlo a causa de la invasión de Irak con base en los que resultaron ser informes falsos de que Bagdad tenía armas no convencionales. Para el último año de Bush en el cargo, un opositor demócrata había reunido tantas quejas que presentó 35 artículos de impugnación, incluido uno por no responder de manera adecuada al huracán Katrina; estos artículos se enviaron a una comisión, pero nunca prosperaron.