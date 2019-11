No obstante, este tipo de estudio observacional no puede demostrar si mantenerse físicamente activo ocasiona de forma directa que las personas mantengan una buena salud mental, solo que hay una relación entre el ejercicio y la salud mental. El estudio también confió en la memoria de los participantes respecto a cuán regularmente se habían ejercitado en fechas recientes, lo cual puede ser muy poco confiable. Además, se enfocó en la prevención de la depresión, no en el tratamiento.