Finalmente, reunió el valor para acercarse a ella y preguntarle si podía acompañarla. Él no entendía ni una palabra de español. Ella hablaba un poco de inglés, pero le fue difícil entender la forma de hablar de los Apalaches, con sus palabras alargadas y sintaxis interminable. Tal vez no entendían lo que decía el otro, pero eso no evitó que se enamoraran. Él le pidió matrimonio tres semanas después de conocerse, pero ella lo rechazó al principio. “No te conozco”, dijo ella. Después de seis meses, finalmente dijo que sí.