Nos hablan de los males de la “cultura de la cancelación”, un nuevo flagelo que exige pureza, proscribe la disidencia y silencia el debate serio y razonado. Pero la cultura de la cancelación no es nueva. Un breve recuento de las filas ilustres y venerables de estadounidenses bloqueados y arruinados abarca a Sarah Good, Elijah Lovejoy, Ida B. Wells, Dalton Trumbo, Paul Robeson y las Dixie Chicks. ¿Acaso el Compromiso de 1877, que puso fin a la Reconstrucción, no fue una cancelación de las poblaciones de raza negra en el sur de Estados Unidos? ¿Acaso los campos de detención durante la Segunda Guerra Mundial no fueron un silenciamiento racista de los japoneses estadounidenses y una privación de sus derechos fundamentales?