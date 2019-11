Sin embargo, en la sala de pesas, están solo tú y la barra. O logras levantar el peso o no. Si lo logras, genial. Si no, sigues entrenando y lo vuelves a intentar. Algunos días sale bien, otros no. Pero con el tiempo, queda claro que lo que logras dar es proporcional al esfuerzo que realizas. Es tan simple y complicado como eso. Es una especie de franqueza directa y autosuficiente que da pie a una satisfacción inmensa, una sensación que te ayuda a dormir bien por las noches, porque sabes que hiciste algo real y concreto en el mundo.