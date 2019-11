¿Acaso esto significa que todo el turismo es bueno? Por supuesto que no. Las compañías, los gobiernos y los viajeros deben esforzarse más para lograr prácticas de turismo sostenible que estén enfocadas en reducir la huella de carbono de los viajes, salvar a la naturaleza, proteger el patrimonio cultural y crear empleos. No hay duda de que el mundo está enfrentando una crisis de cambio climático y que necesitamos exigir acciones al respecto, pero avergonzar a las personas para que no viajen en avión puede tener el efecto contrario de acelerar las extinciones y marcar el comienzo de la perdida veloz de muchas de las últimas zonas salvajes del mundo. Además, si bien es cierto que la compensación de carbono puede ayudar a reducir el impacto negativo del transporte aéreo, eso no es suficiente para atender la magnitud del problema. Si vamos a avergonzar a alguien, enfoquémonos en los líderes de los gobiernos y las corporaciones codiciosas que le dan prioridad al lucro por encima de la protección del medioambiente.