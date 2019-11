No obstante, lo que hicieron los manifestantes no justifica la respuesta desproporcionada de las autoridades. Incluso el actual vicerrector de la CUHK, Rocky Tuan, no se salvó de los gases lacrimógenos: intentó calmar la situación con la policía, pero le dijeron que él no podía controlar a sus estudiantes y que ese no era el momento de negociar. Los enfrentamientos duraron varias horas. Nubes negras se elevaron a gran altura sobre el campus y podían ser vistas desde distancias muy lejanas.