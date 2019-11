“Diseminan este sentimiento de que la gente vive en un mundo de conspiraciones interminables y la verdad es insondable y todo lo que queda en este mundo desconcertante es uno mismo”, comentó Peter Pomerantsev, autor de “This is Not Propaganda: Adventures in the War Against Reality”. Se refería al presidente ruso Vladimir Putin y a otros gobernantes autoritarios. Trump, manifestó, también tiene ese estilo.