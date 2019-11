Preguntarles a las personas a mi alrededor sobre cómo les estaba yendo no me ayudó. Me dijeron que de cualquier modo ya era demasiado tarde. Que no debería importarme porque no tengo hijos. Que el planeta, al menos en un futuro distante, estará bien. Un amigo sugirió que mi angustia climática era una extensión de mis tendencias melancólicas, lo que me pareció razonable, pero no del todo acertado. Sabemos que el futuro se ve mal, que el presente ya lo es y que la inacción, especialmente en Estados Unidos, lo está empeorando. Pero ¿cómo se supone que pueden vivir nuestra alma y nuestro corazón con una amenaza tan existencial que también es, a medida que los pájaros y las abejas desaparecen y los árboles se caen y mueren, tan terriblemente íntima?