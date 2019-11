La categoría de mejor canción urbana la ganó “Con Altura”, de Rosalía y J Balvin, lo que resultó problemático por un par de aspectos. Primero: J Balvin no asistió a la ceremonia, en protesta; segundo: Rosalía, un prodigio español del flamenco que se está convirtiendo en una floreciente vanguardista pop, no es, estrictamente hablando, una artista de reguetón. Además, al igual que Alejandro Sanz y Enrique Iglesias, quienes han sido agasajados en estas ceremonias a lo largo de los años, ella es una artista europea, no latina.