Las mujeres del Estados Unidos de la época colonial ayudaban a dirigir fincas familiares y pequeñas empresas, además, participaban activamente en las relaciones de vecindad requeridas para sobrevivir, comentó Stephanie Coontz, autora de “The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap”. Para cuando los niños tenían seis o siete años, también comenzaban a trabajar. El verdadero trabajo cotidiano de criar a los niños más pequeños quedaba en manos de los hermanos mayores o los sirvientes, si los tenían, y no había ninguna presión generalizada para sentir una dicha pura al cuidar a los bebés.