Pensé que me había adaptado bien a la nueva realidad de mi familia. Había obtenido buenas calificaciones durante el divorcio de mis padres, nuestra mudanza de Minnesota a California y la transición de mi padre. No me automediqué con drogas o alcohol, hice exámenes AP y fui a la universidad. Me agradó la novia de mi padre y nos juntábamos todos en la época decembrina y disfrutábamos de juegos de mesa junto al árbol de Navidad. No hubo escenas dramáticas ni hubo confrontaciones como las que se veían en el programa de Jerry Springer.