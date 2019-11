La crítica de Burke es muy simple. La enseñanza de la Iglesia en aspectos como la indisolubilidad del matrimonio no debería estar cambiando y eso es lo que él defiende: “Yo no he cambiado. Sigo enseñando las mismas cosas que siempre he enseñado y no son ideas mías”. Lo que es inmutable con seguridad no puede alterarlo un pontífice. “El papa no es un revolucionario elegido para cambiar las enseñanzas de la Iglesia”, y, por tanto, si al parecer Francisco está alentando cambios de manera tácita mediante algún tipo de proceso descentralizador, significa que “existe una ruptura de la autoridad central del pontífice romano” por lo que el papa “en efecto se ha rehusado a ejercer su cargo”.