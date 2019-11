Sara Guillermo, directora de programas de Ignite, una organización dedicada a la preparación y capacitación de la próxima generación de mujeres líderes, con Elizabeth Castañón, gerente de operaciones del grupo, en su oficina en el centro de Oakland, California, el 5 de noviembre de 2019. Para los grupos que entrenan a la próxima generación de mujeres en política, el mensaje principal es: No publique. Cualquier cosa. No es justo. No es lo mismo para los hombres. Pero todo lo que publique será un juego justo. (Cayce Clifford / The New York Times)