Al presidente Donald Trump, las filtraciones lo enloquecen y el anonimato lo enfurece. Así que la publicación de “A Warning”, el nuevo libro de “Anonymous” (Anónimo), un alto funcionario no identificado del gobierno de Trump que primero escribió un artículo de opinión acerca de la Casa Blanca actual para The New York Times, hizo que el presidente tuviera un pésimo viernes.