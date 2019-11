Para quienes nunca nos referimos a nosotros mismos en tercera persona y a menudo cenamos un emparedado de huevo frío parados junto al fregadero, la actitud de Lúculo puede parecer muy extraña. De alguna manera, todo el romance de gozar de la comida y la bebida parece perderse cuando pasamos de comer con otra persona a cenar con nosotros mismos. Gran parte de los consejos disponibles sobre comer a solas se reducen a “lleva un libro” (tengo varios libros con manchas de hamburguesa que dan fe de que esta es una mala idea). Aun así, existe cierta libertad en comer a solas, incluso si necesitamos un poco de ayuda para saborearla: no hay discusiones sobre qué debemos ordenar, no hay plática por compromiso y no compartes tu comida.