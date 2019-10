No tiene una vida social de verdad en Nueva York. Los miércoles, va a Make the Road New York, una organización sin fines de lucro que opera en la avenida Roosevelt. Dice que está en deuda con ellos, por la asesoría legal que le proporcionaron hace dos años, cuando tuvo problemas con su green card. Asiste a casi todas las manifestaciones para prestar su cuerpo y su voz a cualquier causa que lo necesite.