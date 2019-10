No obstante, los críticos aseguran que, para muchas personas, la edad subjetiva solo refleja las obsesiones culturales con la juventud. David Weiss, psicólogo del desarrollo de la Universidad de Leipzig, asegura que la gente cultiva una identidad de menor edad para eliminar los estereotipos de fragilidad y senilidad. Weiss comentó que: “Si la vejez no tuviera un valor negativo, no habría necesidad de decir que te sientes más joven”.