Como dije, la mejor respuesta fue la de Sanders. No, no apoyo su propuesta de garantía de empleo, que probablemente no se pueda llevar a la práctica, pero tuvo razón cuando dijo que hay demasiado trabajo por hacer en Estados Unidos y también cuando señaló la necesidad de inversión pública a gran escala, cosa que incluso los economistas de la corriente dominante han venido defendiendo como una respuesta a la debilidad económica continuada.