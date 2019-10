Pero los independentistas catalanes no pueden apelar a la propaganda y enfrascarse en la política del desgaste con España. Deben operar con realismo. La independencia no debiera ser hija del voluntarismo y el error de cálculo del 1-O. Una salida negociada a la crisis supone el camino más razonable, y esa deriva demanda estrategia e inteligencia de largo plazo, no provocaciones y amenazas.