Por supuesto que ninguno de esos castigos terminará con el problema del racismo en nuestras sociedades. Sin embargo, ese no es el trabajo del fútbol. Lo único que puede hacer el deporte es garantizar que no se sienta como un espacio seguro donde las personas que tienen esas opiniones las puedan expresar. Lo ocurrido en Sofía demostró la escala, y la naturaleza, del problema. La prueba para el fútbol es demostrar que eso no lo amedrenta.