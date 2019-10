Desde que se emitió el citatorio, el juicio político a Donald Trump ha pasado de improbable a casi definitivo; a mí, al menos, me cuesta imaginar en qué tendría que fallar la Cámara de Representantes para que no se realizara el juicio político con lo que ya sabemos sobre las acciones de Trump. El fallo de culpabilidad en el Senado sigue siendo una posibilidad muy remota, pero no tanto como parecía en momentos anteriores.