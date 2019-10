La proyección se convierte en una leve farsa, pero despierta algo en Salvador que inicia un pequeño incendio. El rostro sonriente de la muerte pende sobre “Dolor y gloria”, no obstante, pronto nos damos cuenta de que el mayor problema que debilita a Salvador es que es un hombre sin anhelos. Está solo, tiene tiempo sin hacer una película y no parece que vaya a hacer una pronto. Aun así, en medio de su ocio, su deseo de crear (soñar, compartir historias, hacer dramas) permanece intacto. Quizá no esté rodando una película, pero está relatando cómo la mayor parte de su vida es parecida a un melodrama o una comedia o, incluso un ‘thriller’, como en una escena cruda con cuchilladas y sangre.