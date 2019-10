Tiempo después, cuando Sophie cumplió 11 años, tuvimos la oportunidad de regresar a China en un recorrido turístico de invierno. Para entonces, ya no me preguntaba sobre su madre biológica; solo le interesaban “Los juegos del hambre”, sus amigas y convencerme de tener un perro. Ya no montaba escenas de abandono con sus juguetes; ahora pasaba su tiempo libre practicando el paso de baile de “Gangnam Style”. Su pasado ya no parecía atormentarla, pero yo no podía olvidarlo.