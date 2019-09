Unas semanas antes de las elecciones de 2016, una mujer en un estacionamiento de Walmart en Manor, Texas, corrió a la carpa donde yo estaba ayudando a registrar votantes; lloraba porque le habían robado el auto. En un pueblo donde casi el 50 por ciento de la población es latinx, ninguno de los oficiales de la policía en el sitio le podía entender. Mientras presentaba su denuncia a la policía, conmigo como su intérprete, me percaté de que casi no hicieron contacto visual con ella. Me podían entender a mí, así que solo me veían a mí. Ella me contó que sus papeles migratorios estaban en el auto.