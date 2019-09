Mi padre, que es casi una década más joven que mi madre, me parecía innegablemente genial. Me alegraba la manera en que alargaba la palabra “hola” y me maravillaba su fuerza y su enorme sonrisa. Cuando salíamos a pasear en auto, no me importaba que escuchara a todo volumen la música que mi mamá no me permitía oír, tan fuerte que era imposible hablar durante los pocos momentos que compartíamos. Era un verdadero acto de amor verlo bajar el volumen cuando yo decía algo.