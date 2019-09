No obstante, en 2015, el principal regulador de protección de datos en Francia, conocido como CNIL, dijo que el enfoque geográficamente determinado de Google no hacía lo suficiente y que deseaba que la compañía eliminara enlaces de su base de datos mundial. La autoridad argumentó que una aplicación regional de la regla no servía de nada, pues la gente aún podía encontrar la información al exterior de Europa.