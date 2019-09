United, Delta y American recibieron el año pasado cartas de funcionarios chinos de aviación en las que les advertían que su calificación de crédito social podría verse afectada si no identificaban en su sitio web a Macao, Hong Kong y Taiwán como parte de China. Calificaciones más bajas podrían propiciar investigaciones, la posibilidad de cuentas bancarias congeladas y limitantes en cuanto al desplazamiento de empleados locales, entre otros castigos, según una carta enviada a United a la que The New York Times tuvo acceso.