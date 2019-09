El individualismo de nuestra cultura puede algunas veces cultivar una postura ensimismada sobre la vida en nuestro planeta. Tener hijos me ha demostrado con cuánta frecuencia he actuado automáticamente desde el deseo de la satisfacción propia. Sin embargo, la paternidad cambia lentamente ese impulso. Con el tiempo, al ir respondiendo a las necesidades de mis hijas, he estado aprendiendo a aceptar la paciencia y he aplazado la gratificación en beneficio de un bien mayor y el fomento de la salud y la felicidad de mis hijas.