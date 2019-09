La tecnología es un gran motivo de este cambio. Los más jóvenes que entran al mercado laboral, no recuerdan aquella época en la que la gente no estaba disponible en todo momento, por lo que no ven por qué tendrían que sentarse en una oficina a trabajar (también dicen que ellos tienen más práctica que sus colegas de mayor edad para establecer límites sobre qué tanto usan sus teléfonos, a fin de que no los dominen).