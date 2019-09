Jelena Cohen, gerente de marca de Colgate-Palmolive, compró su primera obra de arte —una fotografía— en Frieze después de usar Magnus. Antes de probar la aplicación, la falta de información era una barrera. "Solía ir a las ferias de arte y me sentía avergonzada o tímida porque no se especifica ningún detalle", comentó Cohen. "Me encantó que la aplicación pudiera escanear una obra y proporcionarte su historial preciso, cuándo se vendió por última vez y el precio por el que se vendió. Eso me ayudó a negociar".