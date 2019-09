"No tiene ningún sentido", afirmó Alexander Garray, quien tiene el estatus de protección temporal y pasa sus días a más de 30 metros bajo tierra en Washington, donde perfora un enorme túnel para alcantarillado y paso del agua que ayudará a limpiar los ríos de la región. "Pago mis impuestos, nunca he tenido problemas con la ley, y soy propietario de una casa. No entiendo por qué están tratando de echarnos".