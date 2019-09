La respuesta es tan obvia que da pudor: para armar un gobierno común se necesita un plan común de gobierno. No dos gobiernos en uno —uno más grande y poderoso, otro empotrado chiquitito— sino uno que surja de una negociación cuidadosa que decida el programa de cada cartera; así, importará poco quién lo lleve adelante. El ministro de Fomento no hará lo que le diga su confesor o su tío abuelo o su albañil de cabecera o su conciencia foucaultiana-extremeña; será el fiel ejecutor de esos acuerdos y, por lo tanto, a qué partido pertenezca tendrá un peso menguado. Será todo el gobierno —y sus dos partidos— quien se haga responsable y controle que se cumpla lo acordado. Y el rédito también tendría que compartirse: no habrá sido el ministro podemita o socialita el que habrá tomado tal o cual medida, sino el gobierno de esa alianza. Pero no lo hacen; cuesta creer que simplemente no lo piensen.