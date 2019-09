Muy racionalmente respondió que no. Yo no había pretendido antes que nos casáramos y creía que una boda antes de graduarme no sería lo mejor; solo habíamos estado en un ambiente muy empoderante. Ella y yo nos separamos casi un año después, algo que yo había considerado imposible: el primer beso que ella me dio fue lo que abrió mis ojos para revelarme que mi corazón era queer.