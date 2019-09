Una de las más populares es Too Good to Go, empresa establecida en Copenhague, con trece millones de usuarios y contratos con veinticinco mil restaurantes y pastelerías en once países. Los consumidores pagan alrededor de un tercio del precio etiquetado de los artículos y el minorista recibe casi todo el dinero, menos un pequeño porcentaje para los propietarios de la aplicación.