"No te olvidaré. No ahora, no ahora que he estado aquí. Es extraño escribirle una carta a una persona que nunca conocí ni conoceré", le escribió Eleanor Smith, de 15 años, proveniente de Welwyn, Inglaterra, a Christina Lee Hanson, que tenía 2 años cuando murió a bordo del vuelo 175 de United. "Sin embargo, parece importante escribir. Hacerte saber que eres recordada. Que, aunque no eres el único nombre que se encuentra aquí, yo encontré el tuyo".