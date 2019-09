"Cuando nos damos cuenta de que hemos herido a alguien, entran en juego nuestros instintos que buscan restaurar el equilibrio", aseveró Ijeoma Oluo, autora de So You Want to Talk About Race (Así que quieres hablar de raza). Si no tienes claro si lo que dijiste hirió a la otra persona, Oluo recomienda acercarte y decir: "Si me explicaras cómo te lastimaron mis acciones, me ayudaría mucho a remediarlo". No lo formules como: "Dime por qué te molestaste", en lugar de eso pregunta: "¿Qué fue lo que hice?".