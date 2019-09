Era, sin embargo, un tipo serio. Quince años antes había organizado una gran fiesta para celebrar su título —que nunca había obtenido—; se aprendió algunas técnicas y empezó a ejercer. No le fue mal. Consiguió sostener a su familia, hacerse una posición, impostar una vida, engañarlos a todos: engañarlos a todos. Cuando lo descubrieron, su mujer publicó un texto en Facebook —posteado a la dos de la mañana— donde cuenta que él no le dejaba ver sus certificados y diplomas so pretexto de que ella "se los desordenaba", y que es "una víctima más, totalmente ajena a la ilegal actuación de mi ahora ex marido": que ella y sus hijos "no somos culpables de nada, solo víctimas de un manipulador, mitómano y estafador".