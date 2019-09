"Esta no es la muerte del proceso de paz, es un incidente. Pero es un incidente grave", asegura. Para De la Calle, el discurso de Márquez en el video revela algunas claves preocupantes: "Hay frases difíciles de entender, pero lo primero que dice es que no estarán en la lejanía de la selva; entonces tiene un cierto acento urbano. Y quienes rodean de cerca a Márquez, particularmente alias el Paisa [Hernán Darío Velázquez] ha estado mucho más especializado en acciones de terrorismo urbano. Ahí hay un elemento preocupante. Luego sostiene que en función de la rebelión van a continuar teniendo vínculos —a través de los impuestos, como los llaman ellos— frente a las economías ilegales. Lo que puede significar para Colombia que se mantiene esa simbiosis entre una rebelión, genuina o impostada, pero en todo caso con elementos de narcotráfico que son muy preocupantes. Porque reincorporar miembros a la guerrilla o incorporar nuevos miembros a nivel de combatientes rasos siempre es una posibilidad en un país como Colombia, donde tenemos más territorio que soberanía. La verdad es que todavía no tenemos un control del territorio. El crecimiento de una guerrilla en estas circunstancias no me parece que sea algo tan difícil, y más con un floreciente mercado negro de armas".