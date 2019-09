La mayoría de los productores a gran escala aún no incluyen la fecha de cosecha en la etiqueta. Los productores pequeños, en especial los que dominan los precios más elevados, por lo general sí lo hacen. Los productores europeos deben proporcionar una fecha de "consumo preferente" en la etiqueta, que por lo general es de dos años a partir de la fecha de envasado, pero no se exige publicar cuánto tiempo tenía el aceite antes de ser envasado. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos no exige que las etiquetas de aceite de oliva indiquen ninguna fecha, ni siquiera de "consumir preferentemente antes de" o "fecha de caducidad". La mejor manera de garantizar que estás comprando un aceite fresco es encontrar una marca de confianza que muestre la fecha en la etiqueta y comprarla habitualmente.