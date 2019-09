Oh, la verdad no sé. Este tiene un mayor cierre. Alguien me dijo: "Oh, el final es tan feliz". Pues, no, no para todos en la historia. Es un final más positivo que el que uno esperaría que haya a distintos momentos de la trama. Soy de la generación nacida en la Segunda Guerra Mundial y todo se veía muy lúgubre en 1942.