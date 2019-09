Era el verano en Manhattan, oscuro y apacible, casi a medianoche en el Upper West Side. Él y yo dimos doblamos la esquina desde la calle Ámsterdam. La cita para beber algunos tragos había sido un éxito. Me tomó de la mano mientras me acompañaba a casa. Un poco ebria, le dije: "No puedes subir", y me detuve cerca de unas escaleras.